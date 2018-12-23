Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutköy Belediyesi Yönetim ve Hizmet Merkezi ile 8 eserin toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan burada, "Netanyahi sen yanlış kapıya vurdun, Erdoğan mazlumların sesidir. sen zalimlarin sesisin. Sen devlet terörü estiriyorsun." dedi.

Erdoğan özetle şunları söyledi;

“Milletimiz bu cilanın altında neler olduğunu çok iyi biliyor. Şöyle azıcık bir kazıyınca CHP’nin gerçek yüzü, çirkef siyaset dili, milli ve manevi değerlerimize olan kini hemen ortaya çıkar.

Karşımızda kendi milletinin değerlerine savaş açmış, kendi ülkesinin kalkınma ve büyüme hamlelerini kasıtlı olarak sabote etmiş bir parti var. Son yıllarda bu sefil geçmişlerini gizlemek için derme çatma isimleri, ideolojileri ile taban tabana zıt adayları milletimizin karşısına çıkarmaya başladılar ama paslı demir yaldızlı boyayla boyanmakla altın olmaz.”

AA