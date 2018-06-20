Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika koalisyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrasında koalisyona yeşil ışık yaktı. Erdoğan katıldığı bir radyo programında, ''300'ün altında kalırsa o zaman bir koalisyon arayışına gidilebilir'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeterli sayıda milletvekili çıkarılamaması durumunda koalisyona gidilebilir açıklaması yaptı. Erdoğan, ”300’ün altında kalırsa o zaman bir koalisyon arayışına gidilebilir” dedi.

“KOALİSYON OLABİLİR'”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mehmet’in Gezegeni Seçim Özel” programında Gezegen Mehmet’in sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şu ifadeleri kullandı:

”İttifakların içerisinde de koalisyonlar oluşmaz diye birşey yok. Mesela Cumhur İttifakı’nda böyle bir şey oluşur mu göreceğiz. 300’ün altına kalırsa o zaman bir koalisyon arayışına gidilebilir o da ayrı konu. Cumhurbaşkanının partisinden kopması diye bir şey yok. Yeni dönemde partili cumhurbaşkanlığı süreci var. Tarafsızlığa gelince o başka bir şey. Bir diğer konu parlamento içinden istediğiniz kişiyi kabinenize alırsınız ama üyeliği düşer. Dışarıdan da alabilirsiniz. Yemin etmek artık ben partili değilim demek değil. Tarafsız davranacağına yemin etmektir. 16 Nisan’la birlikte bunlar kalktı. Burada en önemli olan parlamentodan alacağı kişi artık parlamento üyesi olmayacak. Mesela şu anda yeni bir şey duydum. Şu anda başkanlık yarışında olanları yardımcısı olarak atayacağını söylüyor.”

”BİZDE BEN YOK BİZ VAR”

”Bizde ben yok biz var. Ben diyemeyiz. Zaman zaman bana ters düşenler olabilir. Ters düşenin kanaatini de paylaşmak zorunda değilim. Nihai kararı verecek olan tabii liderdir. Zaman zaman bazı kurumlarımızda yaşıyoruz bunu. Faturayı ödeyen sonunda siyasetçi oluyor.”

PARLAMANTER SİSTEM DEFTERİ KAPANDI

“Millet o defteri kapattı 16 Nisan’da. Kalkıp anayasal olarak anayasayı değiştime gücünü parlamentoda yakalayabilirlerse buyursun değiştirsinler. Ya da millete gidecek gücü bulurlarsa gitsinler. Pazar günü neticeyi göreceğiz milletimiz bakalım nasıl bir takdirde bulunacak.”

ERDOĞAN’DAN UBER AÇIKLAMASI

“O organizasyonun başındaki, benden randevu istedi, vermedim.”

ERDOĞAN ELEŞTİRİLERE TEESSÜF ETTİ