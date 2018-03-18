Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni son yolculuğuna uğurlandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısının oğlu Bayram Ali Mutlu, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

55 yaşında yaşamını yitiren Bayram Ali Mutlu için Eyüp Sultan Camii’nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Mutlu’nun ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Esra Albayrak, kardeşi Mustafa Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Eyüp Sultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ile çok sayıda yakını katıldı.

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SARILARAK TESELLİ ETTİ

Bayram Ali Mutlu’nun eşi Nuray oğulları Enes, Ersin Mutlu cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Emine Erdoğan başsağlığı dileğinde bulunduğu Nuray Mutlu’yu sarılarak teselli etti.

TÜRKİYE VE ERDOĞAN İÇİN DE DUA EDİLDİ

Bayram Ali Mutlu için ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Kabe imamlarından Abdurrahman El Ussi tabut başında dua okudu. Ussi, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için de dua etti. Duanın ardından da Mutlu Eyüp Mezarlığı’nda toprağa verildi. DHA