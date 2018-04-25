Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın soluksuz maratonu

Erken seçim kararıyla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programları da adeta maratona döndü. Örneğin bugün saat 10:30'da başlayan programı gece yarısına kadar sürüyor.

Erken seçim kararının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programı da yoğunluk kazandı. Her gün bir kaç farklı programa katılıp konuşma yapan Erdoğan bugün ise en yoğun günlerinden birini yaşıyor. Erdoğan’ın saat 10:30’da Anayasa Mahkemesi 56. Kuruluş Yıl Dönümü töreni ile başlayan programı, saat 19:30’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bu törenine katılan misafirlere verilecek akşam yemeği ile sona erecek.

İşte Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde yer alan 9 saatlik maraton

10:30

Anayasa Mahkemesi 56. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni (Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu)

11:30

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Resmi Karşılama Töreni (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi)

11:45

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Baş Başa Görüşme (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi)

12:30

Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Oturumu (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi)

13:30

Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi)

14:00

Resmi Öğle Yemeği (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi)

16:30

Patrik Bartholomeos'u Kabul (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi)

19:30

Anayasa Mahkemesi 56. Kuruluş Yıl Dönümü Törenine Katılan Misafirler ile Akşam Yemeği (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi)