Cumhurbaşkanı için ‘bir günlük meydan’ yaptılar

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün İstanbul Güngören’de katıldığı program için yıllardır kaderine terk edilmiş durumdaki boş araziye asfalt dökülüp merdiven yapıldı. Ancak mahalle halkının yıllardır beklediği bu “çevre düzenlemesi” çok uzun ömürlü olmayacak çünkü TOKİ burada önümüzdeki günlerde site inşaatına başlıyor. Yani asfalt ve merdivenler sökülüp şantiye kurulacak.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Tozkoparan Spor Salonu'nda düzenlenen ilçe kongresi için Güngören Belediyesi vatandaşların tepkisini çeken bir düzenleme yaptı. Erdoğan'ın konuşma yaptığı Tozkoparan mahallesindeki spor salonunun yanında yer alan ve yıllardır kaderine terk edilen boş araziye mahalle sakinlerinin park talepleri hep sonuçsuz kalmıştı.

Ancak yıllardır şikayet konusu olan atıl durumdaki arazinin çirkin görünümü birkaç gün içinde Güngören Belediyesi'nin hummalı çalışması ile düzeltildi.

Çünkü arazi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı salonun yanında yer alıyordu. Mezbelelik halindeki arazi birkaç gün içinde iş makineleriyle düzenlenerek, asfalt ve merdiven inşa edildi.

MERDİVEN BİLE YAPILDI

İş makineleriyle kazılarak düzeltilen alandaki toprak, hafriyat kamyonlarıyla taşındı. Top sahası büyüklüğündeki alana asfalt döküldü. Ayrıca özel parke taşlardan merdiven yapıldı. Ve arazideki “çevre düzenlemesi” Erdoğan'ın katıldığı programa yetiştirildi. Ancak jet hızı ile yapılan bu düzenleme yine jet hızıyla kaldırılacak. Çünkü TOKİ bu araziye yapacağı 224 konuttan oluşan 6 blokluk proje için 5 Mart günü ihaleye çıktı. Yani Erdoğan için özel düzenleme yapılan alanda TOKİ yakında şantiye kuracak. Belediyenin yaptığı asfalt ve merdivenler de sökülecek.

MİLLETİN PARASINA YAZIK DEĞİL Mİ?

Yıllardır bu arazide düzenleme yapılmasını bekleyen mahalle sakinleri birkaç gün içinde jet hızıyla yapılan çalışmalara “Biz yıllardır burada bir düzenleme yapılması için sayısız başvuru yaptık ama hiçbir sonuca ulaşamadık. Ama Güngören Belediyesi, Cumhurbaşkanı'nın tepkisinden çekinip bir iki günde araziyi temizledi. Üstelik bu kalıcı bir çalışma da değil. Çünkü TOKİ burada yakında inşaata başlıyor. Milletin parasına yazık değil mi?” diye tepki gösterdiler.