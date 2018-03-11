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Cumhurbaşkanı iki AKP kongresine katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP Bolu 6. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere helikopterle Bolu'ya gitti. 

android-time 12:52 11 Mart 2018
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Cumhurbaşkanı iki AKP kongresine katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP Bolu 6. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere helikopterle Bolu'ya gitti. 

Üsküdar Kısıklı’da bulunan evinden çıkarak yakındaki helikopter pistine gelen ve saat 12.00 sıralarında Bolu’ya hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile protokol üyeleri uğurladı. Bolu’ya yolculuğunda Erdoğan’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ile Mustafa Ataş da eşlik ediyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AKP Bolu 6. Olağan İl Kongresi ile Sakarya 6. Olağan İl Kongresi’ne katılacak.

 

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA)

Son güncelleme: android-time 13:0011.03.2018
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