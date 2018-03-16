Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Afrin şehidi Muhammed Kır'ın cenaze töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasında "Afrin savaşında Rabbim bizlere fethini yakın kılsın diyorum. Çünkü müjdesi var. İnşallah bu müjde de bize yaklaşıyor diye düşünüyorum" dedi

Afrin’de süren Zeytin Dalı harekatı sırasında tuzaklanan el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit düşen Piyade Teğmen Muhammet Kır, memleketi Erzurum’da toprağa veridi.

Erzurum’da Afrin şehidi Muhammed Kır’ın cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tören için toplanan kalabalığa seslendi.

Erdoğan’ın konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Onlar Peygamberlere en yakın makamda muamele görecekler. Düşünmesi gereken biziz. Peygamber efendimize uğurluyoruz. İnşallah komşu olacaklar. Şehitlerimiz büyük bir mücadeleyi, dinimiz için, özellikle vatan, millet, ezanımız için verdiler, veriyorlar. Şu anda Muhammedimiz bizi dinliyor.

Osmanlı, Muhammedi kullanmamış, olur ya ona uymayan bir şey yapabilir, inceltmiş, Mehemmed demiş, sonra Mehmet demiş, ordumuzun mensuplarına da küçük Muhammed adına Mehmetçik demiş. İslam dünyasında böyle başka asker yok. Rabbim, rahmeti ile inşallah tecelli etsin. Bizlere de bu makamı inşallah lütfetsin diyorum. Tüm şehitlerimiz için ve şu anda terör mücadelesinde olsun, özellikle de Afrin savaşında Rabbim bizlere fethini yakın kılsın diyorum. Çünkü müjdesi var. İnşallah bu müjde de bize yaklaşıyor diye düşünüyorum.