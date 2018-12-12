Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay açıkladı: Diyanetin bütçesi 87 bin kişiye gidiyor

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin yüzde 96.4'lük bölümünün personele gittiğini ve Diyanet bünyesinde toplam 87 bin çalışan olduğunu açıkladı. Türkiye'deki cami sayısının ise 89 bin olduğunu bildirdi. 2019'da 10,5 milyar lira ayrılan Diyanet'in eline personel giderleri çıktıktan sonra bütçeden sadece yüzde 3.6'lık bir miktar kalıyor.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, TBMM’de yaptığı açıklamada ”Ülkemizin genelinde yaklaşık 89 bin cami bulunmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığımız sunduğu dinî hizmetleri 87 bin imam, müezzin ve cami görevlisi eliyle yürütmektedir. Personel giderlerinin Diyanet bütçesi içerisindeki payı da yüzde 96,4'tür” dedi.

MİT’İ 5’E KATLADI

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2018’de 7.7 milyar lira olan bütçesi, 2019’da yüzde 34.3 artarak 10.5 milyar liraya çıkarıldı ve 2.1 milyar lira olan Mili İstihbarat Teşkilatı bütçesini 5'e, bazı yatırımcı bakanlıkların bütçesini de 4'e katladı. Diyanet bütçesi olağanüstü artırılırken MİT ile Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı, Enerji Bakanlıklarının bütçelerinde kesintiler yapıldı.

Orta Vadeli Mali Plan’a (OVMP) göre, gelecek yıl Türkiye’deki tüm bakanlık ve kurumların bütçeleri ortalama yüzde 16 oranında artarken Diyanet’e verilecek bütçedeki artış bunun iki katının da üzerine çıkarak yüzde 34.3’e ulaşacak. Bütçe verilerine göre, önümüzdeki yıl Diyanet’in ödeneklerinde en yüksek artış personel harcamalarında olacak. Büyük bölümünü memur maaşlarının oluşturduğu genel bütçedeki personel giderleri 2019’da sadece yüzde 17 artarken, Diyanet’in personel ödeneği yüzde 36.5 artacak.