Cumhurbaşkanına hareket eden hakime hapis

Sinop'da görev yaptığı sırada Cumhurbaşkanına bir meslektaşının yanında "hırsız" diyen hakim Tuncay Elaslan, yargılandığı mahkemece 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Elaslan, Şanlıurfa'da görev yaptığı sırada FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilmişti.

İddialara göre 2015 yılı Mart ayından Sinop adliyesinde görev yapan hakim Tuncay Elaslan, aynı odayı paylaştığı hakim arkadaşının yanında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında “Hırsız,adaletsiz” diye konuştu. Ayrıca Elaslan ile aynı odayı paylaştıkları hakim arkadaşı B.E arasında, Savcı Selim Kiraz’ın şehit edilmesinde güvenlik güçlerini suçlaması, Berkin Elvan olayında savcının olayın üstüne gitmediğini dile getirmesi üzerine de tartışma yaşandı. Ve bunun üzerine hakim B.E durumu Sinop Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı’na ve Cumhuriyet Başsavcısına bildirilerek olay tutanağa geçildi. Ardından da Tuncay Elaslan hakkında soruşturma yapılabilmesi için Adalet Bakanlığından izin istendi. Ancak bu sırada hakim Tuncay Elaslan 2015 yaz kararnamesi ile Şanlıurfa’ya tayin oldu. Daha sonra da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edildi.

Adalet Bakanlığından alınan soruşturma izniyle birlikte Elaslan hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hırsız ve adaletsiz dediği için hakaret suçundan Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde ifade veren Tuncay Elaslan savunmasında daha önceki ifadelerini tekrar ederek suçlamaları kabul etmedi. Sinop’ta yaklaşık 3 yıl görev yaptığını dile getiren Elaslan, “Hakim B.E ile ağır ceza mahkemesinde üye olarak görev yapıyorduk. İddia edildiği gibi Cumhurbaşkanına hakaret etmedim. Şehit edilen Savcı Selim Kiraz’ı güvenlik güçleri öldürmüş olduğunu söylemedim. Ayrıca devlet Berkin Elvan olayını gizledi demedim. Sanırım hakim arkadaş benim 1.sınıfa ayrılmamı hazmedemedi. Ve bu şekilde ifade verdi. Ben suçsuzum” diye konuştu. Ancak mahkeme heyeti meslekten ihraç edilen Tuncay Elaslan’a Cumhurbaşkanına hırsız ve adaletsiz diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verdi. Ancak verilen ceza ertelendi.

Hakim Tuncay Elaslan hakkında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında açılan davanın ise Gaziantep’de devam ettiği belirtildi. Elaslan’n avukatı Özgür Urfa, FETÖ ile bağlantılı olduğuna dair hiç bir delil bulunamadığını belirterek, “Müvekkilim sadece bir kişinin beyanı ile 10 ay hapis cezası aldı. İstinaf mahkemesine dilekçe yazarak karara itiraz edeceğiz. Ayrıca Gaziantep’de ise müvekkilimin FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilemedi. Sadece YARSAV üyesi olmak ve Gezi yürüyüşlerine katılmak ile suçlanıyor” diye konuştu.