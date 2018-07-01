Cumhurbaşkanı’na KYK borcu affı çağrısı

Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'dan flaş KYK affı çağrısı geldi. Karaduman, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'binlerce genç bunu ödeyemez' diyerek çağrıda bulundu.

24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin Konya’da Saadet Partisi’ne ayırdığı kontenjanla milletvekili olan Abdulkadir Karaduman’dan flaş bir çağrı geldi. Karaduman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir tweet atarak Kredi Yurtlar Kurumu kredisi kullanan öğrencilerin borçlarının affedilmesi çağrısında bulundu.

“SAYIN CUMHURBAŞKANIM”

Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’ın paylaşımı şöyle;