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Cumhurbaşkanı’na KYK borcu affı çağrısı

Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'dan flaş KYK affı çağrısı geldi. Karaduman, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'binlerce genç bunu ödeyemez' diyerek çağrıda bulundu.

android-time 21:52 1 Temmuz 2018
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Cumhurbaşkanı’na KYK borcu affı çağrısı
Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'dan flaş KYK affı çağrısı geldi. Karaduman, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'binlerce genç bunu ödeyemez' diyerek çağrıda bulundu.

24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin Konya’da Saadet Partisi’ne ayırdığı kontenjanla milletvekili olan Abdulkadir Karaduman’dan flaş bir çağrı geldi. Karaduman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir tweet atarak Kredi Yurtlar Kurumu kredisi kullanan öğrencilerin borçlarının affedilmesi çağrısında bulundu.

“SAYIN CUMHURBAŞKANIM

Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’ın paylaşımı şöyle;

Sayın Cumhurbaşkanım @RT_Erdogan Ben Konya milletvekili Abdulkadir Karaduman. Kyk borcu ile mezun oldum. Şimdi milletvekili olduğum için ben bu borcu öderim ama binlerce genç bunu ödeyemez.

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Son güncelleme: android-time 22:0801.07.2018
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