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Cumhurbaşkanı’ndan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi için Salı günü grup toplantısında sarf ettiği "FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağı Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zattır" sözleri nedeniyle CHP liderine 250 bin TL'lik tazminat davası  açtı.

android-time 11:47 29 Mart 2018
Haberler Gündem
Cumhurbaşkanı’ndan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi için Salı günü grup toplantısında sarf ettiği "FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağı Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zattır" sözleri nedeniyle CHP liderine 250 bin TL'lik tazminat davası  açtı.

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Son güncelleme: android-time 11:5329.03.2018
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