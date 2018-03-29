Cumhurbaşkanı’ndan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi için Salı günü grup toplantısında sarf ettiği "FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağı Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zattır" sözleri nedeniyle CHP liderine 250 bin TL'lik tazminat davası açtı.

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