Türkiye genelinde seçim kurullarında, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemi sona erdi. Yurdun dört bir yanında vatandaşlar, adaylarının seçimlere girebilmesi için 4 Mayıs ile 9 Mayıs arasında imza verdi. İmza işlemleri sonunda 4 adaydan 3'ü 100 bin imza sınırını geçerek Cumhurbaşkanlığı adaylığı için hak kazandı.

Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenlerin en az 100 bin imza alması gereken 6 günlük süreç sona erdi. Geride kalan 6 günün sonunda 4 adaydan Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı adayı olma hakkı kazandı, Vecdet Öz ise 100 bin imzaya ulaşamayarak aday olma hakkı elde edemedi.

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AKŞENER İLK GÜN GARANTİLEDİ

Adaylar imza verme işlemlerinin ilk gününde toplamda 186 bin imza toplarken bu imzaların 126 bin 341’i Meral Akşener taraftarlarından geldi. Bu sonuçla Akşener imza verme işleminin ilk gününden aday olma hakkını elde etmiş oldu.

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KARAMOLLAOĞLU 3. GÜNDE SINIRI GEÇTİ

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu imza verme işleminin 3. gününde 100 bin imza sınırı geçerek adaylığı garantiledi. Diğer bir aday olan Doğu Perinçek’se imza verme işleminin son gününde 100 bin imza barajını geçerek Cumhurbaşkanı adayı olabilme hakkını kazandı. Adaylardan Vecdet Öz 6 gün boyunca 100 bin imza toplayamadığı için adaylık şansını yitirdi.

İşte 6 gün süren demokrasi serüveninin sonucu;

Meral Akşener: 255582

Temel Karamollaoğlu: 167967

Doğu Perinçek: 118575

Vecdet Öz: 3030