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Cumhurbaşkanlığı sistemine törenle geçiş

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş töreni 9 Temmuz pazartesi günü saat 18.00'de Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak.

android-time 11:21 4 Temmuz 2018
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Cumhurbaşkanlığı sistemine törenle geçiş
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş töreni 9 Temmuz pazartesi günü saat 18.00'de Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz Pazartesi günü TBMM’de yemin edecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 24 Haziran seçimindeki Cumhurbaşkanı Seçimi’ni kazanan Erdoğan, TBMM’de 9 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00’da yemin edecek. Yeminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş töreni düzenlenecek.

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Son güncelleme: android-time 12:4304.07.2018
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