Cumhurbaşkanlığı sistemine törenle geçiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz Pazartesi günü TBMM’de yemin edecek.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 24 Haziran seçimindeki Cumhurbaşkanı Seçimi’ni kazanan Erdoğan, TBMM’de 9 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00’da yemin edecek. Yeminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş töreni düzenlenecek.
AKP 7 TEMMUZ’DA MECLİS BAŞKAN ADAYINI BELİRLEYECEK
Öte yandan AKP Grubu 7 Temmuz Cumartesi günü toplanacak. Toplantıda partinin Meclis Başkan Adayı belirlenecek.
AA