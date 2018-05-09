Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan ‘TAMAM’ açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbranim Kalın sosyal medyada büyük bir kampanya haline dönüşen 'TAMAM' mesajları ile ilgili olarak, "Sosyal medyayı kullanarak bir takım çabalara girmek netice vermeyecek beyhude çabalardır. " dedi.

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı’nda açıklamalarda bulundu. Bir muhabirin “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Millet tamam derse kenara çekiliriz” sözleriyle başlatılan kampanyanın bir algı operasyona dönüştürüldüğünü düşünüyor musunuz” sorusu üzerine Kalın, “Sosyal medyayı kullanarak bir takım çabalara girmek netice vermeyecek beyhude çabalardır. Burada bir takım boot sahte hesaplar üzerinden kampanyalar yapılmasının netice vermeyeceğini hep birlikte görecekseniz. Asıl olarak önemli olan milletin vereceği karardır.” diye konuştu.