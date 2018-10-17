Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor? 29 Ekim tatil mi?

Vatandaşlar coşkuyla kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı merak ediyor. Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir süre kala 29 Ekim resmi tatil mi merak ediliyor. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı pazartesi gününe denk geliyor. Peki 29 Ekim Pazartesi tatil mi?

Cumhuriyet’in ilan edilişinin 95. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Ekim, bu yıl pazartesi gününe denk gelmesi dolayısıyla, hafta sonu tatiliyle birlikte 3 günlük tatile imkan tanıyacak. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Bu yıl pazartesi gününe denk gelen 29 Ekim resmi tatil olacak ve okullar, bankalar, kamu kurumları ve özel sektör tatil yapacak.

29 EKİM BANKALAR AÇIK MI?

29 Ekim bu sene Pazartesi gününe denk geliyor. Pazartesi günü tüm kamu kuruluşlarında tam gün tatil kabul edilmektedir. 29 Ekim’de bankalar çalışmamaktadır.



29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku’nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

Cumhuriyet ilan edildiği sırada henüz 29 Ekim günü bayram ilan edilmemiş, kutlamalar konusunda bir düzenleme yapılmamıştı; 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günündeki şenlikleri halk kendiliğinden organize etti. Ertesi yıl, 26 Ekim 1924 tarihli 986 numaralı kararname ile Cumhuriyet’in ilanının 101 pare top atılarak ve planlanacak özel bir programla kutlanmasına karar verildi. 1924 yılında yapılan kutlamalar, daha sonra yapılacak olan Cumhuriyet'in ilanı kutlamalarının başlangıcı oldu.

2 Şubat 1925’te, Hariciye Vekaleti’nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim’in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan’da karara bağlandı; 19 Nisan’da ise teklif TBMM tarafından kabul edildi. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, Cumhuriyet’in milli bir bayram olarak kutlanması resmi bir hüküm şekline geldi. Cumhuriyetin ilan edildiği gün, 1925’ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde resmî bir bayram olarak kutlanmaya başladı.

Hükümet 27 Mayıs 1935’te milli bayramlar hakkında yeni bir düzenleme yaparak ülkede kutlanan bayramları ve içeriklerini yeniden belirledi. Daha evvel Meşrutiyet’in ilan günü olan Hürriyet Bayramı ile Saltanatın kaldırılış günü olan Hâkimiyet Bayramı milli bayramlar arasından kaldırılarak kutlanmasına son verildi. Cumhuriyet’in ilan edildiği gün 29 Ekim “ulusal bayram” olarak ilan edildi ve devlet adına yalnız o gün tören yapılması karara bağlandı.