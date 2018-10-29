Saray’daki törene Kılıçdaroğlu ve Akşener katılmadı

Cumhuriyet'in ilanının 95. yılı tüm yurtta coşku ile kutlanıyor. Ankara'daki kutlamalarının ilk adresi ise Anıtkabir oldu. Binlerce vatandaş sabahın erken saatlerinden itibaren Türk Kurtuluş Savaşı'nın ve inkılaplarının önderi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna koştu. Anıtkabir'deki resmi törene ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Saray'da tebrikleri kabul etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Akşener Saray'daki törene katılmadı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. kuruluş yıl dönümü yurtta, KKTC’de ve yurt dışındaki temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilk tören Anıtkabir’de düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener, BBP lideri Mustafa Destici, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve çok sayıda devlet görevlisi katıldı. Erdoğan ve heyet Aslanlı Yol’da yürüyerek Ata’nın huzuruna geldi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Erdoğan Özel deftere şunları yazdı: “Aziz Atatürk. Cumhuriyetimizin ilanının 95. yıl dönümünde Türk milletini temsilen büyük bir gurur ve heyecanla manevi huzurundayız. Bu vesileyle siz ve silah arkadaşlarınız başta olmak üzere tüm gazilerimizi saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünü dünyanın en prestijli projelerinden olan İstanbul'daki yeni havalimanımızın açılışını yaparak kutluyoruz. Ekonomimizi hedef alan saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu tarihi açılış Türkiye'nin gücünün, kararlılığının, 95 yılda elde ettiği başarıların da bir sembolüdür. Ruhunuz şad olsun” Resmi törenin ardından sabahın erken saatlerinden itibaren Anıtkabir’i dolduran genç yaşlı on binlerce vatandaş Ata’nın huzuruna çıktı.

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