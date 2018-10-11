Cumhuriyet Bayramı’nda okullar tatil mi? 29 Ekim resmi tatil mi?

Ulusal bayramlarımızdan önce en çok sorulan soruların başında resmi tatil olup olmadığı geliyor. Bu yıl pazartesi gününe denk gelen 29 Ekim resmi tatil olacak mı? merak ediliyor. Büyük coşku ile kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına törenler düzenlenecek. Peki 29 Ekim pazartesi resmi tatil mi?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Bu yıl pazartesi gününe denk gelen 29 Ekim resmi tatil olacak ve okullar, bankalar, kamu kurumları ve özel sektör tatil yapacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun’un 1. maddesinde “1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye’nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.” denilmektedir.

29 EKİM BANKALAR AÇIK MI?

9 Ekim bu sene Pazartesi gününe denk geliyor. Pazartesi günü tüm kamu kuruluşlarında tam gün tatil kabul edilmektedir. 29 Ekim'de bankalar çalışmamaktadır.

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