Cumhuriyet davasında hapis cezalarına tepki yağdı

Cumhuriyet Gazetesi'nin 18'i gazete çalışanı 20 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti peş peşe hapis cezası verdi. Karara sosyal medyadan tepki gösterildi.

Cumhuriyet Gazetesi’nin 18’i gazete çalışanı 20 sanıklı davada karar açıklandı. Davada Akın Atalay'a 7 yıl 3 ay Murat Sabuncu'ya 7 yıl 6 ay Ahmet Şık‘a 7 yıl 6 ay Kadri Gürsel'e 2 yıl 6 Hikmet Çetinkaya‘ya 6 yıl 3 ay Aydın Engin‘e 7 yıl 6 ay Musa Kart‘a 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

İLGİLİ HABER Son Dakika... Cumhuriyet Gazetesi davasında karar açıklandı

Karara sosyal medyadan tepkiler yükseldi.

İşte o tepkilerden bazıları:

Cumhuriyet davasında karar;

Adalet gerçekleşmedi.

Gazetecilik, halkın haber alma hakkı mahkum edildi.

Akın Atalay içerden dışarıdaki OHAL cezaevine tahliye edildi.#cumhuriyet #GazetecilikSuçDeğildir — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) 25 Nisan 2018

İddianameyi hazırlayan savcının FETÖ’den yargılandığı, duruşma savcısının Gülen’e hakaret ettiniz diye Cumhuriyet’e dava açtığı davadan, Cumhuriyet’e FETÖ’ye destek cezası çıktı! Bu ülkede daha neler göreceğiz? https://t.co/fWSqo4quB9 — Bülent Mumay (@bulentmumay) 25 Nisan 2018

Cumhuriyet Gazetesi davası kararının özeti: “Benim karşımdaki aday kim olursa olsun bas mührü” — Abdurrahman Uyan (@ApoUyan) 25 Nisan 2018