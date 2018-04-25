Cumhuriyet davasında hapis cezalarına tepki yağdı

Cumhuriyet Gazetesi’nin 18’i gazete çalışanı 20 sanıklı davada karar açıklandı. Davada Akın Atalay'a 7 yıl 3 ay Murat Sabuncu'ya 7 yıl 6 ay Ahmet Şık‘a 7 yıl 6 ay Kadri Gürsel'e 2 yıl 6 Hikmet Çetinkaya‘ya 6 yıl 3 ay Aydın Engin‘e 7 yıl 6 ay Musa Kart‘a 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Karara sosyal medyadan tepkiler yükseldi.
İşte o tepkilerden bazıları:
Cumhuriyet davasında karar;
Adalet gerçekleşmedi.
Gazetecilik, halkın haber alma hakkı mahkum edildi.
Akın Atalay içerden dışarıdaki OHAL cezaevine tahliye edildi.#cumhuriyet #GazetecilikSuçDeğildir
— Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) 25 Nisan 2018
İddianameyi hazırlayan savcının FETÖ’den yargılandığı, duruşma savcısının Gülen’e hakaret ettiniz diye Cumhuriyet’e dava açtığı davadan, Cumhuriyet’e FETÖ’ye destek cezası çıktı! Bu ülkede daha neler göreceğiz? https://t.co/fWSqo4quB9
— Bülent Mumay (@bulentmumay) 25 Nisan 2018
Cumhuriyet Gazetesi davası kararının özeti: “Benim karşımdaki aday kim olursa olsun bas mührü”
— Abdurrahman Uyan (@ApoUyan) 25 Nisan 2018
‘Dünya neden bize inanmıyor'?' diye, iyi niyetle soranlar varsa,
düşünmeleri gereken tablo bu:
Başbakan'ın
uluslarası bir toplantıda ‘yargılananlar gazeteci değil!' dediği gün, Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarına ceza. #GazetecilikSuçDeğildir https://t.co/ceKDlQfzvZ
— Ertuğrul Günay (@ErtugrulGunay) 25 Nisan 2018