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Cumhuriyet davasında hapis cezalarına tepki yağdı

Cumhuriyet Gazetesi'nin 18'i gazete çalışanı 20 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti peş peşe hapis cezası verdi. Karara sosyal medyadan tepki gösterildi.

android-time 22:26 25 Nisan 2018
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Cumhuriyet davasında hapis cezalarına tepki yağdı
Cumhuriyet Gazetesi'nin 18'i gazete çalışanı 20 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti peş peşe hapis cezası verdi. Karara sosyal medyadan tepki gösterildi.

Cumhuriyet Gazetesi’nin 18’i gazete çalışanı 20 sanıklı davada karar açıklandı.  Davada Akın Atalay'a 7 yıl 3 ay Murat Sabuncu'ya 7 yıl 6 ay Ahmet Şık‘a 7 yıl 6 ay Kadri Gürsel'e 2 yıl 6 Hikmet Çetinkaya‘ya 6 yıl 3 ay Aydın Engin‘e 7 yıl 6 ay Musa Kart‘a 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

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Karara sosyal medyadan tepkiler yükseldi.

İşte o tepkilerden bazıları:

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