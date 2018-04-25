Cumhuriyet davasında son viraj

24 Temmuz 2017'de başlayan Cumhuriyet davasında son duruşma maratonu başladı ve 27 Nisan Cuma gününe kadar sürecek. Duruşma, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik açılan Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık’ın da aralarında bulunduğu 20 sanıklı davanın 9. duruşması başladı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu katıldı. Tutuksuz sanıkların da hazır bulunduğu duruşma, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

DURUŞMA 4 GÜN SÜRECEK

Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu’nun tutuklu bulunduğu dava dün başladı ve 27 Nisan Cuma gününe kadar sürecek.

NE OLMUŞTU?

“PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 31 Ekim 2016’da gözaltına alınan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile Kadri Gürsel, Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Turhan Günay, Bülent Utku, Önder Çelik ve Hakan Kara, 4 Kasım 2016’da tutuklandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay da, Almanya dönüşü sonrası çıkarıldığı mahkemece 12 Kasım 2016’da cezaevine gönderildi.