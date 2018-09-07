Cumhuriyet gazetesinde yönetim değişikliği

Cumhuriyet gazetesinin sahibi olan Cumhuriyet Vakfı'nda yaşanan yönetim değişikliği sonrası, Alev Coşkun yeniden Cumhuriyet Vakfı Başkanlığı'na seçilirken, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni ise Aykut Küçükkaya oldu.

İSTİFA EDENLER: Karikatürist Musa Kart, Yazı işleri Müdürü Faruk Eren, Bülent Özdoğan’ın Cumhuriyet’ten istifa ettiği Ahmet İnsel’in de yazmayı bırakacağı öğrenildi. Musa Kart gazeteye açılan skandal davada aylarca hapis yatmıştı. ODASINI BOŞALTANLAR: Öte yandan Murat Sabuncu, Akın Atalay ve Aydın Engin’in de odasını topladığı ifade edildi. CUMHURİYET’İN YENİ YÖNETİMİ KİMLERDEN OLUŞUYOR? Cumhuriyet Vakfı 'nın yapılan toplantısında yeni yönetim kurulu belirlendi. Buna göre vakfın yeni yönetimi şöyle; Alev Coşkun (Başkan), Ali Sirmen (Başkan Yardımcısı), Kemal Işık Kansu (Genel Sekreter), İrfan Hüseyin Yıldız (Genel Sayman), İnan Kıraç (Üye), Şevket Tokuş (Üye), Şükran Soner (Üye), Mustafa Ali Balbay (Üye), İbrahim Yıldız (Üye), Av. Turan Karakaş (Üye), Prof. Dr. Tayfun Akgüner (Üye). YAYIN KURULU Toplantıda oluşan yeni yönetim kurulu daha sonra yeni Yayın Kurulu'nu belirledi. Yayın Kurulu da şu isimlerden oluştu; Alev Coşkun (Başkan), Ali Sirmen (Başkan Yardımcısı), Aykut Küçükkaya, Prof. Dr. Emre Kongar, Şükran Soner, Kemal Işık Kansu, Orhan Bursalı, Mine Kırıkkanat, Miyase İlknur.”