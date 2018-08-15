Daha da ısınacak! Sıcaklık uyarıları… İşte Meteoroloji’den son dakika tahminleri

Güneş yurdun hemen hemen tümüne hakim ve hava sıcaklıkları adım adım yükseliyor. Son dakika tahminlerine göre Türkiye'nin çok büyük kısmında bulutsuz bir hava hakimken kuzeydoğu kesimlerde yerel sağanaklar dikkat çekiyor. Sıcaklar bunaltmaya devam ederken Meteoroloji'nin son dakkika hava durumu tahminleri...

Yazın bir kısmı yağışlarla geçti ancak bir süredir yağışlar yerini güneşli havaya bıraktı. Yurdun büyük çoğunluğuna güneş hakimken sadece kuzeydoğu kesimlerde yerel yağışlar görülüyor. Hava durumuna dair son dakika tahminlerine göre hava sıcaklıkları bir miktar daha artcacak…

HAVALAR DAHA DA ISINACAK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Giresun’un iç kesimleri, Trabzon’un iç ve doğusu, Rize, Artvin, Erzurum’un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELI °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DENIZLI °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

USAK °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSIN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ESKISEHIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

NIGDE °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KARABUK °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Giresun’un iç kesimleri, Trabzon’un iç ve doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GUMUSHANE °C, 30°C

Parçalı bulutlu

ORDU °C, 29°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum’un kuzey ve doğu kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IGDIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık