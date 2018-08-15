Daha da ısınacak! Sıcaklık uyarıları… İşte Meteoroloji’den son dakika tahminleri

Yazın bir kısmı yağışlarla geçti ancak bir süredir yağışlar yerini güneşli havaya bıraktı. Yurdun büyük çoğunluğuna güneş hakimken sadece kuzeydoğu kesimlerde yerel yağışlar görülüyor. Hava durumuna dair son dakika tahminlerine göre hava sıcaklıkları bir miktar daha artcacak…
HAVALAR DAHA DA ISINACAK!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Giresun’un iç kesimleri, Trabzon’un iç ve doğusu, Rize, Artvin, Erzurum’un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELI °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SAKARYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DENIZLI °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
USAK °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MERSIN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ESKISEHIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
NIGDE °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KARABUK °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Giresun’un iç kesimleri, Trabzon’un iç ve doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GUMUSHANE °C, 30°C
Parçalı bulutlu
ORDU °C, 29°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum’un kuzey ve doğu kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IGDIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık