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Dalaman’da kağıt fabrikasında yangın büyüyor

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki kağıt fabrikasının plastik ve ahşap malzeme kalıntılarının geri dönüşümünün yapıldığı bölümde çıkan yangın sürüyor. Alevler, fabrikanın arazisine bitişik olan Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun çöplüğüne de sıçradı.

android-time 20:19 15 Eylül 2018
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Muğla'nın Dalaman ilçesindeki kağıt fabrikasının plastik ve ahşap malzeme kalıntılarının geri dönüşümünün yapıldığı bölümde çıkan yangın sürüyor. Alevler, fabrikanın arazisine bitişik olan Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun çöplüğüne de sıçradı.

Dalaman ilçesinin Atakent Mahallesi’nde kurulu bulunan kağıt fabrikasının bahçesindeki hurdalık bölümünde bugün saat 15.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Büyükşehir ve Dalaman’dan itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’nden arazözler sevk edildi. Ayrıca orman helikopteri de havadan çalışma başlattı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla’nın Dalaman ilçesindeki bir kağıt fabrikasının, plastik ve ahşap malzeme kalıntılarının geri dönüşümünün yapıldığı bölümde çıkan yangın sürüyor. Dalaman İtfaiye Grup Amirliği’nden 2 arazöz, Fethiye’den 1 arazöz, Ortaca’dan 2 arazöz, Köyceğiz’den 1 arazöz, Menteşe’den 18 tonluk arazöz ve 18 personel yangına müdahale ediyor.

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ALEVLER, CEZAEVİ ÇÖPLÜĞÜNE SIÇRADI

Muğla’nın Dalaman ilçesindeki kağıt fabrikasının plastik ve ahşap malzeme kalıntılarının geri dönüşümünün yapıldığı bölümde çıkan yangın sürüyor. Alevler, fabrikanın arazisine bitişik olan Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun çöplüğüne de sıçradı. Fabrikanın arazisindeki 10 hektarlık alanın zarar gördüğü, maki ve okaliptüs ağaçlarının yandığı kaydedildi. Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

DHA

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Son güncelleme: android-time 20:5015.09.2018
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