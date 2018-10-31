Son dakika! Bedrettin Dalan’dan adaylık iddialarına jet yanıt: Aklımı peynir ekmekle yemedim

Son dakika! Bedrettin Dalan'ın MHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterileceğine ilişkin haberlere Dalan'dan son dakika yanıtı geldi. Dalan "Bana hiçbir şekilde teklif gelmedi. Teklif gelirse de kabul etmeyeceğim. Aklımı peynir ekmekle mi yedim de siyasete gireceğim ben" diye konuştu.

Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı olan Bedrettin Dalan bugün Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’nin tanıtım toplantısında son dakika iddialarına açıklık getirdi.

Yeditepe Üniversitesi’nin bilimsel çalışmalarına değinen Dalan “İnsanlığa faydalı olacak buluşlar, patentler üniversitemizde arka arkaya devreye sokuluyor. Bu kadar güzel, mutlu bir işim varken aklımı peynir ekmekle mi yedim de siyasete gireceğim ben. Bundan sonra İstanbul’a hizmet edecek bir sürü genç, güzel, yakışıklı insanlarımız olacaktır. Allah onların önünü açsın. Adaylarımıza başarılar diliyorum. Hiçbir şekilde teklif gelmedi. Gelse de kabul etmeyeceğim. Hangi parti olursa olsun” dedi.