Danıştay üyesinden skandal tweet

Danıştay Üyesi Aysel Demirel sosyal medya hesabından, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi hedef aldı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2014’te Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliğine atanan, ardından Danıştay üyesi olan Aysel Demirel, İnce’nin başörtü ile ilgili yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Demirel, sosyal medya hesabından, İnce için, “Evet çok şükür başörtüsü mesele olmaktan çıkmıştır bugün gizlemeye çalıştığınız gerçek niyet ve çabalarınıza rağmen. Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

MESAJI SİLDİ

Danıştay üyesi Demirel’in, kamuoyunda büyük tepkiye neden olan İnce’yi hedef alarak attığı tweeti sildiği görüldü.