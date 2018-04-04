Danıştay’dan 2. Saraçaoğlu kararı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin, Saraçoğlu Mahallesi’nin korunarak gelecek kuşaklara taşınması mücadelesinde 2. karar da olumlu çıktı. Danıştay 10. Dairesi, Saraçoğlu Mahallesi’nde lojman tahsislerinin kaldırılarak ekonomiye kazandırılmasına ilişkin Bakanlar kurulu kararını iptal etti.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Saraçoğlu Mahallesindeki umutlarımız ve anılarımız korundu. Yargıdan üst üste gelen hukuk zaferi, adalet mücadelemizdeki kararlılığımızı ve cesaretimizi güçlendiriyor. Saraçoğlu Mahallesine evladımız gibi bakacağız” dedi.

Danıştay 10. Dairesi daha önce de, Saraçoğlu Mahallesi’nin Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye devrini düzenleyen kararın yürütmesini oybirliğiyle durdurmuştu. Üst üste gelen yargı kararları üzerine Mimarlar Odası 8 Nisan günü saat 15.00’de Saraçoğlu Mahallesinde şenlik yapmayı kararlaştırdı.