Danıştay’dan Canan Karatay’a kötü haber

Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’a Danıştay'dan kötü haber geldi. "Gebelikte şeker yüklemesi testi bebeği zehirliyor" sözleri nedeniyle şikayet edilen Karatay’ın 15 gün süreyle meslekten men cezası, Danıştay 8. Dairesi tarafından onandı.

Prof. Dr. Canan Karatay, yaklaşık 3 yıl önce “Gebelikte şeker yüklemesi testi bebeği zehirliyor” açıklamasında bulundu. Karatay’ın bu sözlerden sonra harekete geçen Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Ocak 2015'te Canan Karatay'ı İstanbul Tabip Odası'na şikayet etti. Yapılan soruşturma sonunda Karatay'ın “15 gün meslekten alıkoyma” cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Karatay bu karara itiraz etti ancak bir sonuç elde edemedi.

istinaf yoluna başvurdu

Karatay, bunun üzerine kararının iptali istemiyle ağustos 2016'da Ankara 12. İdare Mahkemesi'ne iptal davası açtı ancak mahkeme disiplin işleminin iptali istemli davanın reddine karar verip “Disiplin cezası yerindedir” dedi. Karatay'ın avukatı bu kez de yerel mahkeme kararının iptali için Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi'nde istinaf yoluna başvurdu ancak buradan da istediği sonuç çıkmadı.

DANIŞTAY ONADI

Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez Bölge İdare Mahkemesi'nin kararını 19 Mart'ta temyize götürdü. Ancak Karatay'ın bu girişimi de sonuç vermedi. Son olarak Danıştay 8. Ceza Dairesi, Karatay’a verilen 15 gün süreyle meslekten men cezasını onadı.