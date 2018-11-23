Danıştay’ın iptal ettiği termik santralden bakanlığın haberi yokmuş

Danıştay, Eskişehir’in Alpu Ovası’nda yapılması planlanan termik santralinin yapımının ‘yürütmeyi durdurma’ kararından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının haberi olmadığı ortaya çıktı. CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer’in soru önergesine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Kesinleşmiş kararın Bakanlığa tebliğ edilmediği’ cevabını verdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan davada 2 Ağustos 2018 tarihinde Danıştay 10. Dairesi, Alpu Ovası'nda yapılması planlanan kömürlü termik santrali için Toprak Koruma Kurulu'nun üye yapısını ve karar yeter sayısını değiştiren yönetmelik için ‘yürütmeyi durdurma' kararı vermişti. CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanı Fatih Dönmez'e termik santral ile ilgili verdiği soru önergesinde mahkeme kararları olduğunu hatırlatarak, “Danıştay tarafından yürütmenin durdurulması Toprak Koruma Kurulu kararları konusunda diğeri de açılacak kömür madenine ilişkin ‘ÇED gerekli değildir' kararının iptaline ilişkin mahkeme kararlarına, yargı kararlarına uyacak mısınız?” diye sordu.

MAHKEME KARARLARINDAN BAKANLIĞIN HABERİ YOKMUŞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanı Fatih Dönmez, CHP'li vekilin sorusuna yazılı yanıt verdi. Bakan Dönmez, milletvekiline yaptığı yazılı açıklamada mahkeme kararlarından haberi olmadığını belirterek, “Eskişehir ili, Alpu sınırları içerisinde yapımı planlanan proje, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne ait İR: 85839 numaralı ruhsat sahası içerisindeki Alpu B Sektörü Rezerv alanında kömür temin etmek üzere planlanmaktadır. Söz konusu proje ve maden sahası için herhangi bir ÇED gerekli değildir kararı bulunmakta olup, proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 06.03.2018 tarihinde ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' kararı verilmiştir. Öte yandan, söz konusu projeye ilişkin alınmış olan izin, onay vb. gibi idari idari işlemlerin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle çeşitli idareler aleyhine açılmış davalar bulunmakla birlikte, bahse konu davalarda bugüne kadar aleyhte herhangi bir kesinleşmiş yargı kararı bakanlığımıza tebliğ edilmemiştir” şeklinde cevap verdi.

ZEHİR SANTRALİNİ ESKİŞEHİR'E YAPTIRMAYACAĞIZ

CHP'li Çakırözer, termik santrali ne olursa olsun Eskişehir'e yaptırmayacaklarını belirterek, “Bu projeden birinci derecede sorumlu konumdaki Enerji Bakanlığı'nın ‘benim bunlardan haberim yok' demesi vahim bir durumdur” dedi.

Eskişehir halkının hem hukuk mücadelesi hem de kapı kapı gezerek zehir santralini engelleme mücadelesi devam edeceğini belirten Çakırözer, “Zehir santralini Eskişehirimize yaptırmayacağız” diye konuştu.

DANIŞTAY DURDURMA KARARI VERMİŞTİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan davada 2 Ağustos 2018 tarihinde Danıştay 10. Dairesi, Alpu Ovası'nda yapılması planlanan kömürlü termik santrali için Toprak Koruma Kurulu'nun üye yapısını ve karar yeter sayısını değiştiren yönetmelik için ‘yürütmeyi durdurma' kararı vermişti. Türkiye'de sadece Eskişehir'de kurulması planlanan termik santralin yapılacağı bölgede çıkan beyaz altın olarak bilinen lületaşının santral yapılmasıyla çıkartılması tehlikeye girecekti.