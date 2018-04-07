Dans etmenin sağlıklı yaşama katkısı olur

Dansta Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları olan Aytunç Bentürk “Almanya’daki araştırmaya göre, dans etmenin birçok hastalığın önlenmesine yararı oluyor” dedi.

Dansın dünyaca ünlü duayen ismi Aytunç Bentürk, İstanbul ve İzmir'deki dans okullarında herkesi dansla buluşturmaya devam ediyor. Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun, 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen İstanbul Dans Festivali kapsamında düzenlediği 2018 Türkiye Salsa Şampiyonası'nı tüm kategorilerde Aytunç Bentürk Dans Academy öğrencileri kazandı.

HER YAŞIN SPORU

Aytunç Bentürk Dans Academy'de herkesi 6 haftada dans ettirebileceğini söyleyen Bentürk, “Her yaştan herkesin yapabileceği tek ve en etkili aktivite dans etmektir. Dans dünya üzerinde hem sportif, hem sanatsal, hem de sosyal olarak bir arada yapılabilecek tek olgudur. Dans mucizevi bir şeydir. Sadece 6 haftada hayatınız yüzde 100 olumlu değişir” dedi. Dansın sağlıklı yaşam için önemine de değinen Bentürk, bu konudaki bilimsel araştırmalara da dikkat çekti ve şunları söyledi:

“Depresyondan kilo sorununa kadar akla gelebilecek her türlü sıkıntıdan dans ederek kurtulabilirsiniz. Tıp dünyası da artık bunu kabul ediyor. En son Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre bir ayın sonunda fitness yapan insanların yaşa bağlı sağlık sorunlarında bir değişiklik gözlemlenmezken, dans eden gruptaki insanlarda şekerden, tansiyona kadar ciddi bir iyileşme görülüyor.”