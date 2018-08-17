Darbe girişimini yöneten hain subay Bilal Akyüz hakkında şoke eden belge

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin beyin takımında yer alan ve gizli tanık ifadesine göre Ankara’da Adil Öksüz’ün villada yaptığı toplantıya katılan Kurmay Albay Bilal Akyüz’ün, 1986 yılında Kuleli Askeri Lisesi öğrencisiyken hakkında yürütülen Fetullahçılık soruşturmasının ayrıntılarına SÖZCÜ ulaştı.

“TAKİP EDİLSİN” DENİLDİ ADİL ÖKSÜZ'ÜN YANINDA ÇIKTI

Bilal Akyüz hakkında 1986 yılında yapılan soruşturma ve ardından hazırlanan raporda okuldan atılması gerektiği belirtilen ancak “takip ve kontrol altında askeri öğrenci olarak devam ettirilsin” kararı verildiği ortaya çıkmıştı.

15 Temmuz'u yöneten darbeciler içinde yer alan ve 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Akyüz'le ilgili soruşturma dosyasına çarpıcı bir rapor girdi. 1987 yılında Akyüz henüz askeri öğrenciyken hazırlanan rapora göre kod adı kullanıyordu.

KOD İSİM KULLANIYOR RAPORU

Belgeye göre Akyüz ortaokuldan itibaren “Nurculuk faaliyetlerine girdiği ve liselere hazırlık kursu altında açılan kurslara katıldığı ve okulu kazandıktan sonra da ‘Nurculuk' propagandası yapılan evlerde toplantılara katıldığının” tespit edildiği vurgulandı. Akyüz'ün “Ali” kod adını kullandığı belirlendi.

Askeri öğrenciyken yürütülen soruşturma sonunda okulun disiplin kurulu üyeleri Bilal Akyüz'ün neden okuldan atılması gerektiğini madde madde sıralayacaktı.

“İLLEGAL TOPLANTILARA KATILIYOR”

Disiplin Kurulu üyelerinin tamamı Akyüz'ün “bilinçli olarak gizli, illegal toplantılara katıldığını ve irtica faaliyetlerinde bulunduğunu” belirterek “askeri öğrenci ve iyi bir subay olamaz” notuyla okuldan atılması gerektiğini söyleyecekti.

Kurul üyesi Binbaşı, Akyüz için “Masum görünüşlü fakat yalancı bir kişiliğe sahip olduğu kanaatindeyim. Askeri öğrenci ve iyi bir subay olamaz ” diyecekti.



“YALANCI”

Yine kurul üyesi yüzbaşı da Akyüz'ün yalan söylediğini ifade ederek, “Öğrenci disiplin kurulunun başlayacağı saate kadar olaylarla ilgili hiçbir ilgisinin olmadığını kendisine sorulmasına rağmen yazılı olarak belirtmiştir. Son anda olaylarla ilgili olduğunu belirterek başlangıçtan beri yalan söylediğini disiplin kurulu önünde alenen belirtmiştir. İyi bir subay olamaz” diyecekti.