Davutoğlu Gül’ü terk etti: “Siyaseten sizinle değilim”

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında Pazartesi akşamı yapılan görüşmenin perde arkası netleşti. Gül’ün daveti üzerine İstanbul’a giden Davutoğlu’nun, bu görüşmede “Siz benim eski Başbakanım ve Cumhurbaşkanımsınız. Her zaman görüşürüm ama siyaseten sizinle değilim” mesajını verdiği öğrenildi.

Gül ise ülkenin içindeki bulunduğu siyasi, ekonomik ve diplomatik açmazları tek tek sıraladı ve “İyiye gitmiyoruz” dedi. Gül'ün baş başa görüşmede dahi ‘Adayım' diye net konuşmaması dikkat çekti. Davutoğlu görüşmeyi yakın çevresine ‘Aday olmayı istiyor izlenimi edindim' diye anlattı. Davutoğlu, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmayacağını da söyledi.

DAVUTOĞLU ‘'YER ALMAM''

Gül ile Davutoğlu arasındaki görüşmenin detaylarına SÖZCÜ ulaştı. Gül'ün isteğiyle gerçekleşen görüşmede, Davutoğlu'ndan ‘beklenmedik' hamle geldi. Davutoğlu, “Siyasetin sizinle değilim” diyerek Gül'ün yapacağı çalışmada yer almayacağını yüzüne söyledi. İkili görüşmede daha çok konuşan Gül oldu. Türkiye'nin siyaseten, ekonomik ve dış politikada sıkıntılı süreçlerden geçtiğini anlatan Gül, “Türkiye iyi yönetilmiyor, böyle giderse daha da kötü olacak…” dedi.

‘ADAYIM' DEMEDİ

Görüşmenin en ilginç detaylarından biri Cumhurbaşkanlığı adaylığı oldu. Birçok eleştirisini dile getiren ve aday olması beklenen Gül, Davutoğlu'na “Aday olacağım” demedi. Davutoğlu ise Gül'ün anlattığı tablo karşısında ‘' “Siyaseten sizinle değilim” cevabını verdi. Bu arada 24 Haziran seçimlerinde Davutoğlu'nun nasıl hareket edeceği de netleşti. Eski Başbakan, milletvekili adayı olmayacak. Davutoğlu ‘Siyasi gelişmeleri' bekleme kararı aldığı ve bir müddet aktif politika yapmayacağı kaydedildi.