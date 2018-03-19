Davutoğlu: Öyle bir şey söz konusu değil!

Türkiye'nin 26. Başbakanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adayı olacağı şeklindeki iddialara yanıt verdi.

Bir radyo programına katılan Davutoğlu, sık sık gündeme getirilen iddiayı yalanlayarak ‘Ben de haberlerden duydum. Ben de şaşırıyorum.’ dedi.

Davutoğlu, “Belediye Başkanlığı Adaylık söylentisini, ben de haberlerden duydum. Bizi tanıyanlar, bilir. Hayatta hiçbir makamın peşinden koşmadım. Yüreğimin sesi içinde davrandım. Öyle bir şey gündemimde yok. Ben de şaşırıyorum. Bu, söz konusu değil. Herhalde, Başbakanlıktan sonra benim, boş kaldığımı düşünenler oldu. Halbuki ben, yine gece gündüz çalışıyorum. Sanırım birileri kulis haberi ile ortalığı dalgalandırmak istiyor. Böyle bir şey yok.” diye konuştu.

TROLLER PARAYI VERENİN HİZMETİNE GİRER

“Başbakanlığı bırakınca, arenadaki bir savaşçı gibi, tüm mihferinizi, zırhınızı çıkarıyorsunuz. Karşı taraf ise hepsi birden oklarını size yöneltiyor. Bir zamanlar yanınızda olduğunu zannettikleriniz ile bir de çakallar var. Parayı kim verirse, ona yamananlar. Onlar da saldırıyor. Ama siz kaçmıyorsunuz. Tribündeki izleyici; yani halk, her şeyi görüyor. Ben, mücadelemi sürdüreceğim. Unutmamak lazım ki, bugün size hizmet eden troller, yarın başkası parayı verince, O’nun hizmetine girer” ifadelerini kullandı.