Dayak atmakla suçlanan kadından 250 bin liralık iftira davası

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan ve hava yolu şirketinde tekniker olan R.D.'nin, kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü 1 yıllık eşi H.N.D.'ye boşanma davası açıp, 300 bin TL tazminat istemesinden sonra karısından da karşı hamle geldi. İddiaları kabul etmeyen H.N.D., kocasının kendisiyle ilgilenmediğini, sürekli uyuduğunu belirtip, iftiraya uğradığı iddiasıyla 250 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Çeşme’de oturan R.D., geçen yılın mart ayında H.N.D. ile evlendi; ancak kısa süre sonra çift arasında kavgaya varan tartışmalar oldu. Evliliklerinin ilk gününden beri sorun yaşadıklarını, eşinin sürekli kendisine şiddet uyguladığını ileri süren R.D., avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat aracılığıyla İzmir Aile Mahkemesi’ne başvurarak, boşanma davası açtı.

Kısa evlilik sürecinde yaşadıklarını anlatan R.D., eşinin, kendisini sürekli döverek, şiddet uyguladığını, yüzünü tırmaladığını, testislerini sıkıp, bağırttığını öne sürdü. Eşinin bir gece kahve ve çay yapmayı reddedip, tartışma çıkardığını, kendisini odaya kilitlediğini iddia edeb R.D., yaşadıklarına yakın çevresindekilerin de tanık olduğunu söyledi. R.D., eşinin bu davranışları dolayısıyla defalarca hastaneye gitmek zorunda kaldığını, psikolojik tedavi görüp, destek aldığını belirtti.

Avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat da hazırladığı dava dilekçesinde, müvekkilinin bir gün koltukta istirahat ederken, karşı koymasına, canının acıdığını söylemesine rağmen eşinin testislerini sıktığını öne sürerek, şunları söyledi:

“Bu durumun bir daha tekrarlamaması için konuştuğu zaman da vurarak, dövmeye başlamıştır. Müvekkilim, kaçmaya çalışırken, odanın kapısını kilitlemiştir. Kapıyı açamayan müvekkilim, camı kırarak, odadan çıkmıştır. Odadan çıkmayı başarmasına sinirlenen davalı taraf, müvekkilimin başına sehpa fırlatmıştır. Müvekkilim, başına aldığı darbe nedeniyle hastaneye gitmeye çalışırken, buna bile engel olmaya çalışmıştır. Bu darp olayı ile ilgili Adli Tıp raporu dilekçemiz ekinde delil olarak ibraz edilmiş olup, müvekkilimin darp olayı nedeniyle yapmış olduğu suç duyurusuna istinaden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nda soruşturma halen daha devam etmektedir.”

Avukat Polat, çift arasındaki ‘WhatsApp’ yazışmalarını delil olarak sunup, bunların da incelendiğinde, müvekkilinin haklı olduğunun ortaya çıkacağını savundu. R.D. için evliliğin çekilmez hal aldığını belirten avukat Polat, çiftin boşanmalarına, H.N.D.’nin 150 bini maddi, 150 bini ise manevi olmak üzere müvekkiline toplam 300 bin TL tazminat ödemesine karar verilmesini istedi.

Kocasının iddialarının ardından H.N.D.’den de karşı hamle geldi. Kocasına şiddet uyguladığı iddialarını reddeden H.N.D., eşinin, işten eve geldikten sonra hazırladığı yemekleri yemediğini, demlediği çayı içmediğini, hemen uyuduğunu ileri sürdü. H.N.D., bunun yanı sıra eşinin sürekli alkol aldığını eve de kuzenleriyle geldiğini öne sürdü. Dilekçesinde eşinin kendisiyle ilgilenmediğini belirtip, iftiraya uğradığını kaydeden H.N.D., 250 bin TL tazminat istemiyle dava açtı. H.N.D., ayrıca eşinden boşanmak istediğine de dilekçesinde yer verdi