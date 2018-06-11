Dayıoğlu’ndan ilk icraat

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) ‘Türkiye İçin Oy Vakti’ sloganının AKP’nin ‘Vakit Türkiye Vakti’ sloganıyla benzerliği tepki topladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Başbakanlığa bağlı, devletin kurumunun sloganına tepki gösterdi.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanmaya başladı. YTB Başkanı Abdullah Eren, YTB’nin yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenin rahat oy kullanabilmesine yönelik başlattığı kampanyayı Kapıkule Sınır Kapısı’nda tanıttı. Kampanyanın sloganı ‘Türkiye için oy ver, Türkiye için oy vakti' olarak açıklandı ve sınır kapılarına bu sloganın yer aldığı afişler asıldı.

BAKANIN YEĞENİ

Sloganın AKP'nin ‘Vakit Türkiye Vakti, Vakit Ankara vakti, Vakit İstanbul Vakti' gibi sloganlarla olan benzerliği tepki toplarken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, duruma tepki göstererek, “Siz devletin, milletin kurumu değil misiniz? AK Parti il başkanlığı mısınız yoksa Yurtdışı Türkler Başkanlığı mısınız?” dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, geçtiğimiz hafta kendisine bağlı Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanlığı’na 34 yaşındaki Abdullah Eren'i atamıştı. Eren, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun dayısının oğlu. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in de kardeşi.