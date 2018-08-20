Dehşeti yaşadılar: Köpeğimizi aldı ve parçaladı

Hollanda'da yaşayan Meryem ve Erkan Çıldır çifti, tatil için geldikleri Muğla'nın Fethiye ilçesinde başka bir köpeğin saldırısına uğrayan köpekleri "Angel" ölünce büyük üzüntü yaşadı.

Fethiye ilçesindeki hayvan dostu bir otelde tatil yapan Hollanda İçişleri Bakanlığında görevli Erkan Çıldır ve otel görevlisi eşi Meryem Çıldır’a ait 6 yaşındaki terrier cinsi dişi köpek Angel, otelin havuz başında dogo cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı.

Veteriner kliniğinde ilk müdahalesi yapılan köpek, ilçedeki imkanların yetersiz olduğu bilgisi üzerine 200 kilometre uzaktaki Antalya’da bir hayvan hastanesine götürüldü. Burada acil ameliyata alınan Angel, 6 saat süren bir operasyon geçirdi. İki gün yoğun bakımda kalan köpek öldü.

“KIZIMI KORUYAMADIM”

Köpeğinin ölümü üzerine gözyaşlarına hakim olamayan Meryem Çıldır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğini altı aylıkken sahiplendiklerini belirtti.

Bütün tatillere köpekleriyle çıktıklarını ve hiçbir olumsuzluk yaşamadıklarını belirten Çıldır, “Angel’ım melek oldu, ismi gibi melek oldu. Kızımı koruyamadım. Kendi kızlarıma da moral veremiyorum.” diye konuştu.

Erkan Çıldır ise üç kızı ve küçük evcil köpekleri ile birlikte tatil yapabilmek için Hollanda’dan Fethiye’ye geldiklerini belirterek, otelde köpeklerinin bağlı tutulması yönünde uyarıda bulunulduğunu anlattı.

Tatilin ikinci gününde, havuz başında yattığı sırada köpeğinin de şezlonga bağlı olarak yanında durduğunu aktaran Erkan Çıldır, şöyle konuştu:

“Bir anda büyük dogo cinsi köpek koşarak üstümüze doğru geldi. Onu uzaklaştırmak istedim ama o gücüyle köpeğimizi aldı ve parçaladı. Çok zor durumda kaldık. Araya başka bir müşteri daha girdi. O da kolundan ısırıldı.”

Yapılan ameliyata rağmen köpeklerinin öldüğünü anlatan Çıldır, “Altı kişi geldik, beş kişi geri döneceğiz. Çok zor bir durum. Yaşadığımız acıya kelimeler yetmiyor.” dedi.

Çıldır, başıboş olarak dolaştığını iddia ettiği dogo cinsi köpeğin otelin genel müdürüne ait olduğunu öne sürerek, jandarmaya şikayet dilekçesi verdiklerini söyledi.

Çok sevdikleri köpekleri Angel’ın ölüsünü uçakla İstanbul’a gönderen Çıldır ailesi, köpeği Edirne’de bulunan hayvan mezarlığına gömeceklerini belirtti.

“BİZ DE KURALLARI ÇİĞNEDİKLERİ İÇİN ONLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDUK”

Fethiye’deki otelin gelen müdürü İlker Baylan, hayvan dostu bir otel olduklarını belirterek, misafirlerinin evcil hayvanlarıyla otellerinde kalabildiklerini dile getirdi.

Otelin havuz başına ve restoranlarına hayvanların girmesinin yasak olduğunu ifade eden Baylan, şunları söyledi:

“Kendileri uyarıldıkları halde havuz başına köpek getirmişler. Bize ait olan bir köpek, onun havlamasından ve görüntüsünden dolayı tahrik olmuş. Zincirini koparmış ve iki köpek arasında bir kavga olmuş. Herhangi bir şekilde personelimizin ya da burada çalışan birinin yapmış olduğu bir şey yok ortada.Yasak olan bir alana evcil hayvan indirdikleri için durum bundan ibaret.”

Otelde kalan pek çok tatilcinin evcil hayvanı olduğunu aktaran Baylan, “Köpekler birbirinden tahrik olmasınlar diye hayvanların havuz başına ve restoranlara inişi yasaktır. Adli süreç devam ediyor. Onlar bizden, biz de kuralları çiğnedikleri için onlardan şikayetçi olduk.” sözlerine yer verdi.

AA