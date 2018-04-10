Deizm tartışmasının odağındaki müdür: Şaşkınım…

MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisi ve bunun ardından Cumhurbaşkanı'nın, Milli Eğitim Bakanı'na 'fırça atması'yla gündeme gelen Konya Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy Sözcü'ye konuştu. Gürsoy "Türkiye'nin gündemine oturduk... Şaşkınım... Bizimle alakası olmayan bir konuydu" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Konya’da düzenlenen“Gençlik ve İnanç” çalıştayından çıkan ‘deizm’ tespitini eleştirerek “Türk gençliğine ateizmin bir önceki istasyonu olan deizm karası çalanlar, yüzleri varsa utansınlar. Türk gençliği yüksek ülkülere tırmanmayı göze alan iman erleridir. Deizm ile uğraşanlar önce haram yiyenlere baksınlar. Sahte fetva ve makamlarıyla uğraşsınlar. Çocukları istismar eden kansızlarla ilgili çalıştay düzenlesinler. Bırakın hayallere pranga vurmayı, düşün Türk gençliğinin yakasından. Çekin ellerinizi Türk gençliğinin yarınlarından. Türk gençliği inançlıdır, haysiyetlidir. İnanç kalpazanlarının, din tacirlerinin üstesinden gelecek güce kabiliyete hamdolsun sahiptir.” dedi.

Bahçeli’nin ardından partisinin grup toplantısı için kürsüye gelen AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ı canlı yayında kürsüye çağırarak söz konusu çalıştay ile ilgili ‘izahat’ istedi. Erdoğan’ın raporu kast ederek Bakan Yılmaz’a “Olmaz böyle bir şey…” dediği duyuldu.

OLAY YERİNDE ŞAŞKINLIK HAKİM

‘Deizm’ raporuyla bir anda Türkiye’nin gündemine oturan Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy ise gelişmelerle ilgili Sözcü’ye konuştu. Söz konusu çalıştayın, İKDAM Eğitim Derneği ve Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği tarafından “Gençlik ve İnanç” başlığıyla gerçekleştirildiğini belirten Gürsoy “Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizim doğrudan bir katılımımız söz konusu değildir. Sadece okullara yazı yazdık. Milli Eğitim bünyesindeki öğretmenlerin çalıştaya katılımına izin verdik. 50 öğretmen katıldı.Olağan bir uygulama. Bir anda Türkiye’nin gündemine oturmamıza da şaşırdım. Olayın muhatapları iki dernektir” dedi.

Gürsoy konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapacaklarını da söyledi.

NE OLMUŞTU?

4 Mart 2018 tarihinde Konya Öğretmenevi Mevlana Şubesi'nde gerçekleşen çalıştaya; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İHL Meslek Dersi öğretmenlerinden oluşan 50 kişilik katılımcı öğretmen beşer kişilik grup halinde çalıştaya katılmış, çalıştayda”İtikadi anlamda sorunları olan gençlerde özellikle deizm – yani Allahın hayata müdahalesini reddetmek – inancı ön plana çıkmakta, ateizm bu bağlamda daha geride kalmaktadır.” gibi tespitlere yer verilmişti. Çalıştay raporu “Deizm artıyor” vurgusuyla Türkiye’nin gündemine oturmuştu.