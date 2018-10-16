Son dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Deliller tasnif edildi!

Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili araştırmalar sürerken, 2 savcı ve uzman polislerce önceki gün konsoloslukta arama yapıldı. Çalışmada görev alan Olay Yeri İnceleme uzmanları, cinayete dair neredeyse delil olabilecek her şeye el koydu. Aramalarda, konsolosluğun çöp konteynerleri dahi boşaltılarak kamyonlara dolduruldu. Bahçedeki topraktan ve binadaki kumaş parçalarından da örnek alındığı ifade edildi.
ALTI MALZEMEDE DNA İZİ
Elde edilen malzemeler 2 kamyon doldurularak Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Tasnifi yapılan malzemeler arasında 6 DNA örneği tespit edildiği bilgisine ulaşıldı. Elde edilen örneklerin incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği belirtildi.
DEDEKTÖR KÖPEK
Emniyet birimlerinin aramalarda dedektör köpek kullanması da dikkat çekti. İlk gün konsolosluk bahçesinde yapılan aramada kadavra bulma eğitimli “Melo” isimli köpek kullanıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlı Köpek Eğitim Merkezi'nde (KEM) yetiştirilen Melo'nun Antalya'dan getirildiği belirtildi. Melo'nun KEM'deki ceset bulmak için eğitilen 7 dedektör köpek içerisindeki en başarılısı olduğu belirtildi. Blue Malinois cinsi olan Melo'yla önceki gün bahçede yapılan aramalarda ceset izine rastlanmadığı öğrenildi.
KANALİZASYONDAN ÖRNEK ALINDI
Polis ekiplerinin 4 gün önce konsolosluk yakınındaki kanalizasyonda da örnek aldığı belirtildi. Uzman ekiplerin yaptığı incelemelerde elde edilen bulguların henüz cinayetle ilgili delil oluşturmadığı dile getirildi.
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