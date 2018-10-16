Son dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Deliller tasnif edildi!

Son dakika haberi... İstanbul’da kendi ülkesinin başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolan Cemal Kaşıkçı’yla ilgili çalışmalar sürerken polis ekiplerinin elde ettiği delillerin tasnif ettiği öğrenildi. Henüz toplanan malzemelerin laboratuvar sonuçları çıkmazken, konsolosluk konutuna yakın bir noktada bulunan kuyunun da aranacağı öğrenildi.

Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili araştırmalar sürerken, 2 savcı ve uzman polislerce önceki gün konsoloslukta arama yapıldı. Çalışmada görev alan Olay Yeri İnceleme uzmanları, cinayete dair neredeyse delil olabilecek her şeye el koydu. Aramalarda, konsolosluğun çöp konteynerleri dahi boşaltılarak kamyonlara dolduruldu. Bahçedeki topraktan ve binadaki kumaş parçalarından da örnek alındığı ifade edildi.

İLGİLİ HABER Son dakika! Cemal Kaşıkçı'yla ilgili flaş iddia: Öldürüldüğüne dair kanıt bulundu

ALTI MALZEMEDE DNA İZİ

Elde edilen malzemeler 2 kamyon doldurularak Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Tasnifi yapılan malzemeler arasında 6 DNA örneği tespit edildiği bilgisine ulaşıldı. Elde edilen örneklerin incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği belirtildi.

İLGİLİ HABER Kral'a konsoloslukta buharlaşan Kaşıkçı'yı sordu

DEDEKTÖR KÖPEK

Emniyet birimlerinin aramalarda dedektör köpek kullanması da dikkat çekti. İlk gün konsolosluk bahçesinde yapılan aramada kadavra bulma eğitimli “Melo” isimli köpek kullanıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlı Köpek Eğitim Merkezi'nde (KEM) yetiştirilen Melo'nun Antalya'dan getirildiği belirtildi. Melo'nun KEM'deki ceset bulmak için eğitilen 7 dedektör köpek içerisindeki en başarılısı olduğu belirtildi. Blue Malinois cinsi olan Melo'yla önceki gün bahçede yapılan aramalarda ceset izine rastlanmadığı öğrenildi.

İLGİLİ HABER Suudi Başkonsolosluğu'nda Cemal Kaşıkçı araması

KANALİZASYONDAN ÖRNEK ALINDI

Polis ekiplerinin 4 gün önce konsolosluk yakınındaki kanalizasyonda da örnek aldığı belirtildi. Uzman ekiplerin yaptığı incelemelerde elde edilen bulguların henüz cinayetle ilgili delil oluşturmadığı dile getirildi.