Demirören Grubu Vatan Gazetesi’ni kapattı

Geçtiğimiz Nisan ayında dev bir satın alma işlemine imza atarak, Doğan Medya Grubu’nu bünyesine katan Demirören Medya Grubu, Vatan Gazetesi’nin yayın hayatına son veriyor.
Vatan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Yuvacan çalışanlara “Bugün son baskıyı yapıyoruz” dedi.
Vatan Gazetesi’nin 1 Kasım itibariyle, Milliyet Gazetesi’nin haftasonu eki olarak yayın hayatını sürdüreceği bildirildi.
7 YILDIR DEMİRÖRENLERDEYDİ
Demirören Medya Grubu 2011 yılında Milliyet ile Vatan Gazetesi’ni Aydın Doğan’dan satın almıştı. Vatan Gazetesi 2002 yılında yayın hayatına başlamıştı.
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