Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Demirören Grubu Vatan Gazetesi’ni kapattı

Demirören Medya grubunun 5 gazetesinden birisi olan Vatan Gazetesi için kapatma kararı alındı. Vatan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Yuvacan çalışanlara "Bugün son baskıyı yapıyoruz" dedi.

android-time 14:01 31 Ekim 2018
Haberler Gündem
Demirören Grubu Vatan Gazetesi’ni kapattı
Demirören Medya grubunun 5 gazetesinden birisi olan Vatan Gazetesi için kapatma kararı alındı. Vatan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Yuvacan çalışanlara "Bugün son baskıyı yapıyoruz" dedi.

Geçtiğimiz Nisan ayında dev bir satın alma işlemine imza atarak, Doğan Medya Grubu’nu bünyesine katan Demirören Medya Grubu, Vatan Gazetesi’nin yayın hayatına son veriyor.

Vatan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Yuvacan çalışanlara “Bugün son baskıyı yapıyoruz” dedi.

Vatan Gazetesi’nin 1 Kasım itibariyle, Milliyet Gazetesi’nin haftasonu eki olarak yayın hayatını sürdüreceği bildirildi.

7 YILDIR DEMİRÖRENLERDEYDİ

Demirören Medya Grubu 2011 yılında Milliyet ile Vatan Gazetesi’ni Aydın Doğan’dan satın almıştı. Vatan Gazetesi 2002 yılında yayın hayatına başlamıştı.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 14:3431.10.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar