Demirören Hakan Çelik’in görevine son verdi

Doğan Grubu'nun Demirören Holdig'e satışının gerçekleşmesinden sonra bir büyük değişiklik de Kanal D ve CNN TÜRK Ankara temsilciliklerinde yapıldı. Kanal D ve CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Hakan Çelik görevden alındı. Çelik konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Medyaradar’ın haberine göre Kanal D ve CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Hakan Çelik görevden alındı. Ankara Temsilciliği görevini Dicle Canova, Kanal D Ankara Temsilciliği görevini ise Ercan Gürses devraldı. SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI Çelik, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Çelik, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “CNN Türk’teki yayınlara yoğunlaşmak ve yeni projelerde görev almak üzere Doğan TV (CNN Türk-Kanal D) Ankara Temsilciliği’ni arkadaşlarıma devrediyorum. Demirören Grubu’ndaki çalışmalarıma Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi ve CNN Türk’te programcı/yayıncı olarak devam edeceğim” ifadelerini kullandı. Öte yandan kanalda görevden almaların ve yeni görevlendirmelerin sürmesi bekleniyor.