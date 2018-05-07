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Demirören Hakan Çelik’in görevine son verdi

Doğan Grubu'nun Demirören Holdig'e satışının gerçekleşmesinden sonra bir büyük değişiklik de Kanal D ve CNN TÜRK Ankara temsilciliklerinde yapıldı. Kanal D ve CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Hakan Çelik görevden alındı. Çelik konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

android-time 17:01 7 Mayıs 2018
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Demirören Hakan Çelik’in görevine son verdi
Doğan Grubu'nun Demirören Holdig'e satışının gerçekleşmesinden sonra bir büyük değişiklik de Kanal D ve CNN TÜRK Ankara temsilciliklerinde yapıldı. Kanal D ve CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Hakan Çelik görevden alındı. Çelik konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Medyaradar’ın haberine göre Kanal D ve CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Hakan Çelik görevden alındı. Ankara Temsilciliği görevini Dicle Canova, Kanal D Ankara Temsilciliği görevini ise Ercan Gürses devraldı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Çelik, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

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Çelik, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “CNN Türk’teki yayınlara yoğunlaşmak ve yeni projelerde görev almak üzere Doğan TV (CNN Türk-Kanal D) Ankara Temsilciliği’ni arkadaşlarıma devrediyorum. Demirören Grubu’ndaki çalışmalarıma Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi ve CNN Türk’te programcı/yayıncı olarak devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Öte yandan kanalda görevden almaların ve yeni görevlendirmelerin sürmesi bekleniyor.

Son güncelleme: android-time 17:2507.05.2018
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