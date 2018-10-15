Demirören Medya Grubu’nda deprem! 32 kişi işten çıkarıldı

Türkiye'nin en büyük medya şirketler grubu olan Doğan Medya'yı satın almasıyla gündeme gelen Demirören Medya Grubu, şimdi de işten çıkarmalarla gündemde. Demirören ailesinin, 32 çalışanın işine son verdiği belirtildi.

Türk ekonomisindeki olumsuzluklar nedeniyle geçtiğimiz günlerde küçülme kararı alan Demirören Grubu'nda işten çıkarma haberleri de gelmeye başladı. Medyaradar'ın haberine göre; internet sitelerinde (Hürriyet, Milliyet, CNN Türk, Kanal D) 32 kişinin birden çıkışı verildi. İLGİLİ HABER Demirören Grubu Serdar Cebe'nin de görevine son verdi İŞTEN ÇIKARMALAR DEVAM EDECEK Ayrılanlar arasında Cnntürk.com.tr'de İçerik ve İş Geliştirme Direktörü Umut Katırcı, İnternet İçerik Müdürü Gözde Akgüngör Pamuk, Magazin Editörü Yasemin Türk, Gece Editörü Mert Eskisındı ve Milliyet Tv spikeri Neslihan Ablay bulunuyor. İşten çıkarmaların yarın da devam edeceği belirtiliyor. İLGİLİ HABER Doğan Medya'nın ismi değişti

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