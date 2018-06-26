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Demirtaş, AİHM’e başvuruyor

Tutuklu olarak cezaevinde bulunan HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın avukatı AİHM başvuru yapacaklarını duyurdu. Başvurunun gerekçesi "serbest seçim hakkının ihlali."

android-time 09:27 26 Haziran 2018
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Demirtaş, AİHM’e başvuruyor
Tutuklu olarak cezaevinde bulunan HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın avukatı AİHM başvuru yapacaklarını duyurdu. Başvurunun gerekçesi "serbest seçim hakkının ihlali."

24 Haziran seçimlerine tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden katılan  HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Karaman, seçim sürecinde tahliye taleplerinin reddedildiğini ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) bireysel başvuruyu değerlendirmediğini hatırlatarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuru yapacaklarını ifade etti

Karaman, paylaşımında “Tutukluluk şartlarında seçime giren, tahliye talepleri reddedilen ve bu konudaki bireysel başvurusu da AYM tarafından, seçim süreci içinde ele alınmayan Sayın Demirtaş'ın ‘serbest seçim hakkının' ihlal edildiği tespiti talebiyle yarın AİHM'e başvuru yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.

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