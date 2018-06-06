Demirtaş ilk mitingi telefondan yaptı

Halkların Demokrasi Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından seçim mesajı yayınladı. Selahattin Demirtaş cezaevinden telefon hakkını kullanarak ailesini aradı. İlk seçim mitingini size yapayım mı? diye sordu ve ailesinin de arasında bulunduğu akrabalarına seçim mitingi yaptı.

İşte Demirtaş’ın açıklaması;

“Öncelikle sesimin ulaştığı her yere herkese yürek dolusu selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. 20 aydır burada yasa dışı bir şekilde hukuksuz kanunsuz bir kararla adeta siyasi bir rehine olarak tutuluyorum. Bugüne kadar benim ve arkadaşlarımın hakkında hiçbir şekilde adil yargılanma yapılmadı.

Büktün mahkemelere siyasi baskılar uygulanarak hukukun üstünlüğü ilkesi açıkça ihlal edildi. Bununla birlikte elim kolum bağlıyken her gün televizyonlarda gazetelerde hükümet temsilcileri bana yönelik iftira kampanyalarına hız kesmeden devam ediyorlar. Cevap hakkımı kullanmam bile mümkün değilken her türlü karalamayı yaparak siyasi tezgahlarını sürdürüyorlar. Ancak sizler bütün gerçeklerin farkındasınız. Bunu biliyor ve görüyorum.

Benim durumum sadece bir örnektir bugün artık ülkenin tamamı yurttaşlarımızın tümü adaletsizliğin mağduru haline gelmiş durumdadır. Adaletsizlik sadece adalet saraylarında yaşanmıyor. Hastanelerden üniversitelere, tarlalardan fabrikalara devlet dairelerinden sokaklara kadar her gün her yerde herkese karşı adaletsiz uygulamalara tanıklık ediyoruz. Türkiye bir bütün olarak yarı açık ceza evine dönüştürüldü maalesef…”