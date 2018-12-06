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Son dakika: Demirtaş’a mahkemeden kötü haber!

Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararı sonrası, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini reddeden Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına yapılan itirazı reddetti. Demirtaş'ın tutuklu yargılanmasına devam edileceği belirtildi.

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Son dakika: Demirtaş’a mahkemeden kötü haber!
Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararı sonrası, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini reddeden Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına yapılan itirazı reddetti. Demirtaş'ın tutuklu yargılanmasına devam edileceği belirtildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) “Demirtaş tutuksuz yargılanmalı” kararı üzerine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine tahliye talebinde bulunmuş, mahkeme bu talebi reddetmişti. Demirtaş’ın avukatlar, talebin reddi üzerine bir üst mahkemeye itiraz etti. Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş’ın tahliye talebini reddeden Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçelerini yerinde bularak oy birliğiyle avukatların itirazını reddetti. Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

İHA

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Son güncelleme: android-time 19:3106.12.2018
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