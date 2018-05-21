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Demirtaş’ın tahliye talebi reddedildi

"Terör örgütü yöneticiliğinden" yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları aracılığıyla yaptığı tahliye başvurusu mahkemece reddedildi.

android-time 18:45 21 Mayıs 2018
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Demirtaş’ın tahliye talebi reddedildi
"Terör örgütü yöneticiliğinden" yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları aracılığıyla yaptığı tahliye başvurusu mahkemece reddedildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, cumhurbaşkanı adayı olduğu gerekçesiyle avukatları aracılığıyla yaptığı tahliye
talebi, yargılandığı mahkeme tarafından reddedildi. HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve bir grup avukatın 15 Mayıs’ta, Demirtaş’ın tahliyesi için Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı başvuru sonuçlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, mahkeme adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Demirtaş’ın tahliye talebini yerinde
görmedi ve tutukluluğunun devamına karar verdi.

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