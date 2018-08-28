Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılandığı davada tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mazeret dilekçesi bildiren Demirtaş’ın avukatları duruşmada yer almadı.

Mahkeme Başkanı Murat İlhan, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okuyarak sanığa karşı beyan için söz verdi. Demirtaş, bizzat duruşma salonuna gelerek avukatlarının hazır bulunduğu esnada savunma yapmak istediğini belirterek duruşmanın ertelenmesini talep etti.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, Demirtaş’ın tutukluluk halinini devamına hükmetti. Duruşmaya 3 Ekim’de devam edilecek.

ANKARA (AA)