Demirtaş’sız HDP klibi

HDP'nin kuruluşunun 6. yılı için hazırlanan videoda Selahattin Demirtaş'a tek kare bile yer verilmedi. Sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan klibe partililerden tepki yağarken Demirtaş'ın izlerinin partiden silinmeye çalışıldığı öne sürüldü.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) kuruluşunun 6. yılı için bir video klip hazırladı. HDP’nin eylem, toplantı ve seçim çalışmaları görsellerinin yer aldığı videoda eş başkanlar Sezai Temelli, Pervin Buldan’ın yanı sıra Ahmet Türk, Osman Baydemir gibi partinin önemli isimlerinin fotoğraflarına yer veridi.

DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ YOK

“Partimiz 6 yaşında. 6 yıldır yenemediler, 60 yıl geçse yenemeyecekler. Bu inancı bitiremeyecekler. Çünkü “bir gider bin geliriz”, çünkü umudun adresiyiz.” sloganıyla yayınlanan klipte halen cezaevinde olan partinin önceki eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’a ise tek kare bile yer verilmedi.

PARTİDEN İZLERİ SİLİNİYOR MU?

24 Haziran seçimlerinde partinin cumhurbaşkanı adayı da olan Selahattin Demirtaş’a yer verilmemesi sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Partiye tepki gösterenler sosyal medya kullanıcıları, Demirtaş’ın parti için verdiği emeklerin yok sayıldığını ve Demirtaş’ın izlerinin partiden silinmeye çalışıldığını öne sürdü.