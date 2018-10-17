Demirtaş’sız HDP klibi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) kuruluşunun 6. yılı için bir video klip hazırladı. HDP’nin eylem, toplantı ve seçim çalışmaları görsellerinin yer aldığı videoda eş başkanlar Sezai Temelli, Pervin Buldan’ın yanı sıra Ahmet Türk, Osman Baydemir gibi partinin önemli isimlerinin fotoğraflarına yer veridi.
“Partimiz 6 yaşında. 6 yıldır yenemediler, 60 yıl geçse yenemeyecekler. Bu inancı bitiremeyecekler. Çünkü “bir gider bin geliriz”, çünkü umudun adresiyiz.” sloganıyla yayınlanan klipte halen cezaevinde olan partinin önceki eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’a ise tek kare bile yer verilmedi.
24 Haziran seçimlerinde partinin cumhurbaşkanı adayı da olan Selahattin Demirtaş’a yer verilmemesi sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Partiye tepki gösterenler sosyal medya kullanıcıları, Demirtaş’ın parti için verdiği emeklerin yok sayıldığını ve Demirtaş’ın izlerinin partiden silinmeye çalışıldığını öne sürdü.
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