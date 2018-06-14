Demirtaş’tan Erdoğan’a yanıt: Bak bu defa sana katılıyorum

Selahattin Demirtaş, 24 Haziran'daki adaylığına "Cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları olmalı" diyerek karşı çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Erdoğan, dün Trabzon mitinginde HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın adaylığını ve muhalefetin serbest bırakılması gerektiği yönündeki çağrılarını yanlış bulduğunu söyledi. Erdoğan, “Ne demek ‘Cumhurbaşkanı adayı, bırak.’ Cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları olmalı. Bana göre yanlış bir gelişme, düzeltilmesi lazım” dedi.

Demirtaş da sosyal medya hesabından yanıt verdi:

Bak bu defa sana katılıyorum Erdoğan. Örneğin senin Cumhurbaşkanı adayı olabilmen için mutlaka üniversite diploman olması lazım, ama bugüne kadar diplomanı gören olmadı. Benim kriterlerim tamam da, asıl seninkiler şüpheli.