Demirtaş’tan yeni açıklama: Hükümetin AİHM hamlesi ortaya çıktı

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'AİHM'in kararı bizi bağlamaz Biz karşı hamlemizi yaparız, işi bitiririz' sözlerine yanıt verdi. Avukatı aracılığıyla bir açıklama yayınlayan Demirtaş, "Hükümet cephesinin yapmayı planladığı “hamle” ve “işi bitirme” operasyonunun ne olduğu artık anlaşılıyor. Geçen ay İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince ben ve Sayın Sırrı Süreyya Önder hakkında verilen, hukukla alakası olmayan 4 yıl 8 aylık hapis cezasının İstinaf Mahkemesince bir an önce ele alınıp onanması için siyasi baskılar yapılmaya başlandı bile." dedi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ( AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluğuna ilişkin makul sürede yargılanmadığını savunarak serbest bırakılmasını istemişti. Bu kararın ardından bir değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AİHM’nin verdiği kararlar bizi bağlamaz. AİHM’nin bugüne kadar terör örgütüyle ilgili verdiği birçok karar var. Hepsi de aleyhedir. Onun karşılığında bizim de yapabileceğimiz birçok şeyler vardır. Biz karşı hamlemizi yaparız, işi bitiririz” ifadeleriyle yanıt vermişti.

Erdoğan’ın bu sözlerine cezaevinden yaptığı bir açıklama ile yanıt veren Demirtaş, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) dava dosyama dair verdiği, ciddi ihlal ve serbest bırakılma kararına karşı Hükümet cephesinin yapmayı planladığı “hamle” ve “işi bitirme” operasyonunun ne olduğu artık anlaşılıyor.” dedi

Demirtaş, avukatı aracılığı ile yayınladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) dava dosyama dair verdiği, ciddi ihlal ve serbest bırakılma kararına karşı Hükümet cephesinin yapmayı planladığı “hamle” ve “işi bitirme” operasyonunun ne olduğu artık anlaşılıyor.

Geçen ay İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince ben ve Sayın Sırrı Süreyya Önder hakkında verilen, hukukla alakası olmayan 4 yıl 8 aylık hapis cezasının İstinaf Mahkemesince bir an önce ele alınıp onanması için siyasi baskılar yapılmaya başlandı bile.

Normalde, ilgili İstinaf Mahkemesindeki 1700 esas numaralı benzer dosyalar bile aylardır incelenmeyi beklerken, bizim 2362 esas numaralı dosyamız incelenmek üzere raportör hakime gönderilmiş durumda. Bu olağanüstü hızlanmanın, AİHM kararından hemen bir gün önce başlaması asla tesadüf değildir. Açık bir siyasi müdahale söz konusudur. Amaç, AİHM kararını uygulamadan önce, uyduruk bir başka siyasi kararla beni hükümlü duruma düşürüp içeride tutmaya devam etmektir.

Bunu yapamazlar mı? Yaparlar elbette. Ama ne bizim irademizi kırabilirler ne de bizi mücadelemizden alıkoyabilirler. Bu ve benzeri siyasi operasyonun parçası haline gelen ve gelecek olan bütün yargı mensupları, açık ve ciddi bir suçun parçası olurlar. Bir gün mutlaka da, adil bir yargı karşısında hesap verirler. Bu suç, TCK 77/d kapsamında insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında olacağından, zaman aşımı olmadığını da hatırlatmak isterim. Hiç kimse, siyasilere güvenerek bu tür bir suçun parçası olmamalıdır.

Belirttiğim dosyada verilecek herhangi bir onama hükmü karşısında hukuken çaresiz olmadığımız da bilinmelidir. Ama bizim her halükarda en anlamlı ve değerli “hamle”miz halkın iradesinin yapacaklarıdır. Sandıkta ve her türlü demokratik imkanla halkımız bunun hesabını soracaktır. Ayrıca herkes emin olsun ki, bize bu yapılanlar ve yapılacak olanlar hakkında çok daha ağır ihlal kararları çıkacak.

Biz asla boyun eğmeyecek ve moralle, coşkuyla dik durmaya devam edeceğiz. Hukuk, adalet, özgürlük ve demokrasi mücadelesini er geç, mutlaka kazanacağız.

Sevgi ve selamlarımla…

Selahattin Demirtaş