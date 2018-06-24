Demokrasi kazansın

Türkiye bugün cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandığa gidiyor. 56 milyon 322 bin 632 seçmen 180 bin 65 sandıkta oy kullanacak. Tarihi seçimlerde, 6 cumhurbaşkanı adayı ve 8 siyasi parti yarışacak...

Türkiye için tarihi seçimler bugün yapılıyor. 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 13. cumhurbaşkanını ve 27. dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gidiyor. 180 bin 65 sandıkta oy kullanılacak. 24 Haziran sonrası parlamenter sistem sona erecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, yani başkanlık dönemi başlayacak. Cumhurbaşkanı seçiminde 6 aday yarışacak. AKP ve MHP'nin kurduğu “Cumhur İttifakı” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, CHP Muharrem İnce'yi, HDP ise Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

600 YENİ VEKİL SEÇECEĞİZ

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ise 100 bin seçmenin imzasıyla aday oldu. 600 milletvekilinin belirleneceği parlamento seçiminde ise ilk kez ‘ittifak'lar için oy kullanılacak. AKP ve MHP “Cumhur İttifakı”, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ise “Millet İttifakı” adı altına oy pusulasında yer alacak. Seçime, HDP, HÜDAPAR ve Vatan Partisi de katılacak. BBP, AKP'nin; DP ise İYİ Parti'nin listesinden seçime girecek.

Oy verirken bunlara dikkat edin

– Oy verme işlemi, sabah 08:00'da başlayıp, akşam 17:00'da bitecek. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 17.00'ye kadar gümrük kapılarında oy verecek.

– Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan, resimli ve resmi bir kimlik belgesiyle oyunu kullanabilecek.

– Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Vatandaş, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nın internet sitesinden ve e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Seçimin ikinci tura kalması halinde ise seçmen bilgi kağıdı yeniden gerekli olmayacak.

– Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için iki ayrı pusula, tek bir zarf kullanılacak. Hem pusulalarda hem de zarfta sandık kurulu mührü olması gerekiyor. Eğer mühür yoksa bunu kurula bildirin, tutanağa yazdırın.

– Oy pusulalarının üstünde oyun kullanıldığı ilin isminin yazması gerekiyor. Kontrol etmeyi unutmayın.

– Seçmenler, tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölüme, dışarı taşırmadan “TERCİH” veya

“EVET” mührü basıp oyunu kullanacak. Seçmen, iki pusulayı da aynı zarfa koyacak.

– Oyunuzun geçerli sayılması için “TERCİH” veya

“EVET” mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerek.

– Cumhurbaşkanı seçerken, mührünüz oy verdiğiniz aday dışında başka bir adayın sütununa taşarsa oyunuz geçersiz sayılacak.

– Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak.

– Yeni pusula isteyene yenisi verilecek.

– Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

– Başkasının yerine oy kullanana 5 yıl, seçmene baskı yapana 2 ila 6 yıl, oy vermeyi engelleyene ise 1 ila 4 yıl arasında hapis cezası var.