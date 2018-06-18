Demokrat Parti’den çok sert Çiller tepkisi

Demokrat Parti Genel Başkanı ve İYİ Parti Afyon milletvekili adayı Gültekin Uysal Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yenikapı mitingine katılan Tansu Çiller’e sert tepki gösterdi ve ‘’Namussuzlarla kazanacağıma, namuslularla kaybetmeye razıyım” dedi.

Uysal SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, ‘'Bugünler yüksek gerilim hattında tarihi günler… Kimde ne kadar iman, fikir var, kimde ne kadar inancına, geçmişine sadakat var, kimde ne kadar sebat, sabır, irade var… Bütün bunların kantara çıktığı, ölçüye vurulduğu zamanlardayız'' dedi ve şunları söyledi:

‘'Siyasette önemli vazifeler yapmış kişiliklerin, demokrasi ve adaleti yok edenlerle ilgili desteği akıllara, kalplere, gönüllere ve vicdana sığmamıştır. Sanal demokrasi kahramanlarının apoletleri, kendiliğinden düşmektedir. Derdi millet, demokrasi ve adalet olan tüm Demokrat dava arkadaşlarımızın vicdan ve aklında hükmü yoklukla maluldür. Elbet bir gün tarih de hükmünü icra edecektir''