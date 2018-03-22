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Merhum Deniz Bölükbaşı geçek hafta AVM’den otomobil kazanmış!

Ankara'da önceki gün hayatını kaybeden ve bugün düzenlenen tören sonrası toprağa verilen MHP eski milletvekili ve emekli Büyükelçi Ahmet Deniz Bölükbaşı’nın bir hafta önce AVM piyango çekilişinden, BMW marka otomobil kazandığı ortaya çıktı.

Erdoğan SÜZER
android-time 15:01 22 Mart 2018
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Merhum Deniz Bölükbaşı geçek hafta AVM’den otomobil kazanmış!
Ankara'da önceki gün hayatını kaybeden ve bugün düzenlenen tören sonrası toprağa verilen MHP eski milletvekili ve emekli Büyükelçi Ahmet Deniz Bölükbaşı’nın bir hafta önce AVM piyango çekilişinden, BMW marka otomobil kazandığı ortaya çıktı.

SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre Bölükbaşı, Ankara'nın Çankaya semtinde eski milletvekili lojmanlarının hemen yanında bulunan bir AVM'den bu yılın başında alışveriş yaptı. Alışverişler sonucu biriken fiş ve faturalarla da AVM’nin düzenlediği “10'uncu yılında 10 BMW” adlı kampanyaya katıldı.

Bölükbaşı vefatından bir hafta önce AVM'den yaptığı alışveriş sonucu bu aracı kazandı

Bölükbaşı vefatından bir hafta önce AVM’den yaptığı alışveriş sonucu bu aracı kazandı

Bölükbaşı,geçen hafta yapılan çekilişte binlerce katılımcının arasından BMW 118i marka otomobili kazanan 10 şanslı isimden biri oldu. AVM yetkilileri, Bölükbaşı'nın rahatsızlığı nedeniyle otomobili almaya gelemediğini, otomobilin avukatına teslim edildiğini bildirdiler. Bölükbaşı'nın daha sonra teşekkür etmek için AVM'ye gittiği de öğrenildi.

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Son güncelleme: android-time 15:0922.03.2018
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